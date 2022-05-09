«Под горячую руку вообще лучше не лезть»: Мария Погребняк рассказала о ссорах с мужем

Звездный продюсер Мария Погребняк честно поговорила о своих отношениях с мужем Павлом.

Футболист и его избранница бурно выясняют отношения, но при этом не разводятся.

«У нас с Пашей была первая и сильная любовь. Мы через многое прошли вместе. А сейчас у нас очень большая и крепкая семья, в которую входят не только мы и наши дети, но и наши родители, братья, сестры. Мы как одно большое целое. Вместе отмечаем все праздники, всегда поддерживаем друг друга», – призналась Мария.

«Мы – два скорпиона. И это очень тяжело. Если мы ссоримся, то у нас начинаются сцены из фильма с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом «Мистер и миссис Смит». К нам под горячую руку вообще лучше не лезть. Я выскажу все, что я думаю, Паша выскажет все, что он думает. Но я все-таки более мягкий скорпион, более уравновешенный. Потому мне легче забыть обиды», – добавила Погребняк в беседе с Ural.kp.ru.

Напомним, Мария и Павел вместе уже больше 15 лет.

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