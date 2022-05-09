«Могут начаться проблемы»: Пугачевой и Галкину грозит развод

С начала марта Алла Пугачева и Максим Галкин живут в солнечной Кесарии. Шоумен уже запланировал ряд концертов в Израиле, а Примадонна, по слухам, подыскала школу для двойняшек Лизы и Гарри. Судя по всему, в ближайшее время семья не планирует возвращаться в Россию.

Тем временем звездный нумеролог Клара Кузденбаева отметила, что для Аллы Борисовны этот год, отсчет которого пошел со дня ее рождения, будет сложным.

«У нее могут начаться проблемы в семье и даже может дойти до развода. Это тяжелый год, он проходит в большом минусе, и это может коснуться всех сфер жизни. Алле Борисовне нужно быть очень внимательной к своему здоровью», — цитирует Кузденбаеву «Комсомольская правда».

Напомним, для Пугачевой брак с юмористом стал пятым, а для Галкина – первым. В этом году они отметят 11-летие семейной жизни.

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