Уличный стиль: Мария Горбань в модном образе с косухой показала будни мамочки

Артистка запечатлелась с сыном на руках.

Бывшая телеэкранная жена Дмитрия Нагиева – Мария Горбань – разметила в личном микроблоге кадры с малышом Ниланом Зоткиным. Сын знаменитости сидел на руках у модницы.

На весну Мария Горбань приобрела объемную куртку цвета мокрого асфальта. Горбань дополнила куртку футболкой на оттенок темнее. Кожаную косуху знаменитость также скомбинировала с темно-синими джинсами с необработанным краем.

Мария завершила модный образ в уличном стиле круглыми солнечными очками, серыми кроссовками и кепкой. Своего младшего сына Горбань нарядила в светло-оливковый костюм и шапку кофейного цвета.

Отметим, сын Нилан у Марии появился в одной из частных клиник Майами. Туда Горбань улетела еще беременной, а потом актриса продолжала жить какое-то время в США.

Тогда знаменитость особенно полюбила аутфиты уличного стиля. Такие наряды позволяли Горбань спокойно передвигаться на роликах.

Напомним, ранее Мария Горбань поздравила своего сына с исполнением девяти месяцев. Знаменитость никак не дождется, когда сможет отпраздновать первый день рождения сына.

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