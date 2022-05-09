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«Чтобы никто не видел слезу»: в День Победы Лолита поделилась пронзительными воспоминаниями из детства

Дед артистки прошел Великую Отечественную войну.

«Чтобы никто не видел слезу»: в День Победы Лолита поделилась пронзительными воспоминаниями из детства
Лолита. Фото: Global Look Press

Пока многие представители шоу-бизнеса поздравляют своих фолловеров с Днем Победы и жалеют мирного неба нал головой, Лолита рассказала фанатам пронзительную историю. Воспоминаниями из детства певица поделилась в своей соцсети.

«Деда, ты каждый раз в этот день вытирал с лица так, чтобы никто не видел слезу. Но я лет пяти, держащаяся за твою руку, всегда это замечала. Ты навсегда во Львове. И мои воспоминания, связанные с Парадами Победы, тоже из этого города, потому что это был ритуал! С дедой на Парад! Только у меня ощущение праздника, а у тебя, и я только сейчас понимаю, боли», — написала Лолита.

Напомним, ранее Лолита высказалась о национализации имущества звезд. Певица прошлась по своему приусадебному участку в загородном доме, отметив, что на все заработала сама. ⁣⁣⠀

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