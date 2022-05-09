Сложно поверить: красавица-жена Стаса Михайлова поразила внешним видом в день рождения

Певец Стас Михайлов встретил свою будущую жену Инну Канчельскис в 2006 году. К тому времени белокурая красавица воспитывала двоих детей от первого брака – сына Андрея и дочь Еву.

В 2009-м блондинка родила музыканту дочь Иванну, а спустя еще три года – Марию. Влюбленные узаконили свои отношения 11 лет назад, в 2011-м.

В День Победы Инна Михайлова отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 49 лет. Фанаты, разглядывая снимки жены артиста в соцсетях, не верят в эту цифру.

«Какая красавица! Вы очаровательны! Вероятно красивая!» — пишут пользователи Сети буквально под каждым снимком Инны.

Напомним, всего в семье Михайловых – шестеро детей. Сын Никита и дочь Дарья у Михайлова родились у артиста в первом браке.

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