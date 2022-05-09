«Важный день уже назначен»: Бритни Спирс и Сэм Асгари готовы к свадьбе

Поклонники исполнительницы Бритни Спирс ждут, когда знаменитость выйдет замуж с осени прошлого года. Именно тогда знаменитость и ее возлюбленный Сэм Асгари сообщили о помолвке.

Однако фолловерам до сих пор не удалось увидеть фотографии со свадьбы. Потому что торжество так и не состоялось. Фанаты Бритни устали ждать. И вот наконец появились новые подробности предстоящей свадьбы.

Оказалось, что дата праздника Бритни и ее жениха уже выбрана. Вот только число празднования знаменитости по-прежнему не говорят. Однако пара хочет успеть со свадьбой до того, как родится их первый общий ребенок.

«Важный день уже назначен. Но его никто не узнает до следующего дня», — написал возлюбленный исполнительницы в личном микроблоге.

Напомним, ранее Бритни Спирс опубликовала часть своего своего свадебного наряда. Знаменитость показала, какую фату для нее приготовили помощники Донателлы Версаче. Именно этот дизайнер взялась с подготовку Бритни к торжественному дню певицы.

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