Эмбер Херд обвиняют в клевете с использованием заимствованных историй из фильмов

Репортер Breitbart News Алана Мастранджело увидела, что артистка говорит фразами из фильмов.

В словах артистка Эмбер Херд нашли заимствования из известных фильмов. Примечательно то, что эти цитаты знаменитость использовала в суде.

Журналистка Алана Мастранджело больше не верит Эмбер Херд. Так как репортер услышала в речи актрисы отголоски к известным литературным произведениям. Алана уверена, что во время четвертой недели судебного процесса Эмбер Херд и Джонни Деппа актриса стала врать еще больше.



«Когда я была рядом с Джонни, я чувствовала себя самой красивой женщиной в мире. Но потом он исчезал — и это чувство тоже пропадало»,– передали слова Херд pagesix.com.

Журналистке это напомнило фразу героини Гвинет Пэлтроу в кинокартине «Талантливый мистер Рипли»:

«С Дики вот какое дело… когда он рядом, кажется, что солнце светит прямо на тебя, и это великолепно. Но потом он покидает тебя, и становится очень холодно».

И таких примеров в речи актрисы много.

Хотя есть и те, кто заступился актрису Эмбер Херд. Некоторые поклонники считают, что все жертвы домашнего насилия говорят примерно то же самое.

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