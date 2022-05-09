«Вот-вот станет мамой»: Миро рассекретила планы Бузовой

Недавно Ольга Бузова призналась, что делает ремонт в своей роскошной московской квартире. Собственной невидимостью она обзавелась несколько лет назад.

Блогер Лена Миро считает, что таким образом поющая ведущая готовится к важному событию в своей жизни. В скором времени, 36-летняя звезда может впервые стать мамой.

«Оказывается, не зря Оленька Бузова купила несколько лет назад квартиру в районе МКАДа. Понимает, что вот-вот станет мамой. Делает ремонт, чтобы было где искупать ребенка», — написала Миро в своем блоге.

Напомним, сама Бузова ни раз признавалась, что готова к материнству. Правда, пока в личной жизни популярной блондинки полный штиль. После расставания с Давидом Манукяном в январе прошлого года, Ольга никак не может найти новую любовь.

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