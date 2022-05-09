«Наша маленькая девочка наконец-то дома»: Приянка Чопра впервые показала новорожденную дочь

Актриса Приянка Чопра опубликовала трогательное фото с дочерью Мэлти Мэри. На снимке знаменитость прижимала малышку к себе, а ее муж Ник Джонас наблюдал за своими любимыми девочками.

Чопра похвасталась дочерью и рассказала о выписке из роддома.

«Путь каждой семьи уникален и требует определенного уровня веры, и хотя у нас были сложные несколько месяцев, оглядываясь назад, становится совершенно ясно, насколько ценен и совершенен каждый момент. Мы очень рады, что наша маленькая девочка наконец-то дома, и просто хотим поблагодарить всех врачей, медсестер и специалистов в Детских центрах, которые самоотверженно были рядом на каждом этапе пути. Наша следующая глава начинается сейчас, и наш ребенок действительно крутой», — написала Чопра в социальных сетях.

Напомним, ранее Приянка Чопра обошла в модном рейтинге Дженнифер Лопес. Подруга Меган Маркл оказалась одной из трех самых стильных звезд по версии издания People.

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