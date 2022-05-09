«Подруги от зависти умрут»: жена Мартиросяна похвасталась покупками в Zara

Жена юмориста Гарика Мартиросян Жанна Левина-Мартиросян отдыхает в Дубае. Недавно она поделилась снимками из отпуска в своей соцсети и объяснила, что обязательно вернется в Россию.

Накануне Жанна побывала на шопинге, а после запечатлелась с пакетами Zara и H&M, оставив ироничную подпись.

«Купила за границей крутые иностранные вещи. Подруги от зависти умрут», — написала Левина-Мартиросян.

Фанаты оценили чувство юмора жены юмориста.

«Пожалейте нас, умоляю! Что за прикол? Я вас обожаю», — писали пользователи Сети.

больше по теме Жена уехала от Гарика Мартиросяна на фешенебельный курорт в Дубай Сам юморист вот уже второй месяц не появляется на публике.

Напомним, ранее в Москве отменили шоу-программу «Прожекторперисхилтон», где должен был выступать Гарик Мартиросян. Концерт перенесли на ноябрь.

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