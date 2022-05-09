Молоды и прекрасны: Александра Трусова показала совместные снимки с бойфрендом

Марк Кондратюк отправился с возлюбленной в путешествие по Арабским Эмиратам.

Олимпийский призер Александра Трусова разместила в личном микроблоге фотографию с возлюбленным. Марк Кондратюк нежно прижался к возлюбленной в Дубае.

Напомним, недавно стало известно о романе Александры Трусовой. Воспитанник Светланы Соколовской — 18-летний Марк Кондратюк полетел вслед за Александрой Трудовой и Камиллой Валиевой. Спортсмен присоединился к отдыху подруг. Фигурист отправился в первый совместный отдых с возлюбленной Александрой Трусовой.

А позже Александра Трусова поделилась совместным снимком с избранником и коллегой. Знаменитости позировали в пустыне. Они трогательно держались за руки и обнимали друг друга.

Марк прижался к огненным волосам возлюбленной и улыбался от счастья быть любимым. Не скрыла ослепительную улыбку и сама Трусова.

Напомним, ранее Алексей Ягудин резко выкатался в адрес Александры Трусовой. Олимпийский чемпион напомнил серебряному призеру Игр в Пекине об улучшении прыжков на льду. Знаменитость предупредил Трусову, что не стоит зазнаваться.

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