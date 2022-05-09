«Полтора юмориста»: Петросян иронично высказался об отъезде Галкина и других

В начале марта Максим Галкин с Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри уехали в Израиль. Семья обосновалась в Кесарии, а шоумен уже запланирован ряд концертов на земле обетованной.

Накануне Евгений Петросян решил впервые высказаться о ситуации с отъездом звезд, юмористов в том числе. Сам Евгений Ваганович заявил, что остается в России и никуда не собирается.

«Во-первых, уехало полтора юмориста. Не знаю, можно ли Урганта назвать юмористом? Он вообще-то шоумен. Слово юморист все-таки ассоциируется с другими людьми. Говорят, кстати, что он уже вернулся. Один Галкин за границей. Ну и что теперь?» — сказал Петросян в своем видеообращении.

Напомним, ранее стало известно, что замок Максима Галкина в деревне Грязь готовят к продаже.

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