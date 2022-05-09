«Самый восхитительный папа!»: Энрике Иглесиас отметил 47-летие

Среди последних публикаций личного микроблога жены артиста Энрике Иглесиаса появилось архивное фото из семейного альбома. Таким образом Анна Курникова поздравила возлюбленного с 47-летием.
Курникова призналась в любви исполнителю. Также знаменитость заявила, что именинник стал замечательным папой для их общих детей.
«Самый восхитительный папа! С днем рождения! Мы тебя суперлюбим!», – написала Курникова в своем микроблоге.
Поклонники знаменитости, который отметил 47-летие, остались в восторге от умилительного фото с наследниками:
«Анна, поздравляем с именинником! Счастья, любви и здоровья!», «Какая же чудесная семья! Пусть у Энрике будет много времени, чтобы проводить его в такой замечательной компании!», «Какой же он заботливый отец! Замечательная семья».
Напомним, ранее стало известно, почему Энрике Иглесиас дал третьему ребенку русское имя. У артиста от брака с Анной Курниковой есть двойняшки Люси и Николас. А вот младшую дочь артиста зовут Мария.
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