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«Самый восхитительный папа!»: Энрике Иглесиас отметил 47-летие

Артист получил трогательное поздравление от жены и детей.

«Самый восхитительный папа!»: Энрике Иглесиас отметил 47-летие
Энрике Иглесиас. Фото: соцсети

Среди последних публикаций личного микроблога жены артиста Энрике Иглесиаса появилось архивное фото из семейного альбома. Таким образом Анна Курникова поздравила возлюбленного с 47-летием.

Курникова призналась в любви исполнителю. Также знаменитость заявила, что именинник стал замечательным папой для их общих детей.

«Самый восхитительный папа! С днем рождения! Мы тебя суперлюбим!», – написала Курникова в своем микроблоге.

Энрике Иглесиас. Фото: соцсети
Энрике Иглесиас с семьей. Фото: соцсети

Поклонники знаменитости, который отметил 47-летие, остались в восторге от умилительного фото с наследниками:

 «Анна, поздравляем с именинником! Счастья, любви и здоровья!», «Какая же чудесная семья! Пусть у Энрике будет много времени, чтобы проводить его в такой замечательной компании!», «Какой же он заботливый отец! Замечательная семья».

Напомним, ранее стало известно, почему Энрике Иглесиас дал третьему ребенку русское имя. У артиста от брака с Анной Курниковой есть двойняшки Люси и Николас. А вот младшую дочь артиста зовут Мария.

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