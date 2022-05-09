«Никогда так не заявлял»: Петросян высказался об отъезде из России

Евгений Петросян решил впервые высказаться об отъезде звезд, в частности юмористов. Свой монолог он опубликовал в соцсети.

Юморист отметил, что никуда не планирует уезжать из России. Кроме того, он связался с Министерством обороны, чтобы выступить перед ранеными бойцами. В ближайшее время вместе со своими коллегами Петросян планирует это сделать.

«Я никогда о своих деяниях так не заявлял, но сейчас вынужден это сделать. И прошу прекратить высказываться о юмористах в пренебрежительном тоне. Давайте, несмотря на трудности, друг другу улыбаться», — сказал юморист.

Напомним, ранее друг Евгения Петросяна заявил, что он готов стать отцом еще раз. Напомним, два года назад молодая жена Татьяна Брухунова родила 76-летней звезде сына Вагана.

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