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«Никогда так не заявлял»: Петросян высказался об отъезде из России

Юморист впервые прокомментировал происходящее в последнее время.

«Никогда так не заявлял»: Петросян высказался об отъезде из России
Евгений Петросян. Фото: Global Look Press

Евгений Петросян решил впервые высказаться об отъезде звезд, в частности юмористов. Свой монолог он опубликовал в соцсети.

Юморист отметил, что никуда не планирует уезжать из России. Кроме того, он связался с Министерством обороны, чтобы выступить перед ранеными бойцами. В ближайшее время вместе со своими коллегами Петросян планирует это сделать.

«Я никогда о своих деяниях так не заявлял, но сейчас вынужден это сделать. И прошу прекратить высказываться о юмористах в пренебрежительном тоне. Давайте, несмотря на трудности, друг другу улыбаться», сказал юморист.

Напомним, ранее друг Евгения Петросяна заявил, что он готов стать отцом еще раз. Напомним, два года назад молодая жена Татьяна Брухунова родила 76-летней звезде сына Вагана.

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