Звезда в Африке: Севастьянова в лосинах блеснула точеной фигурой

Недавно Каролина Севастьянова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке».

Накануне новой серии проекта она опубликовала в своей соцсети снимки, сделанные во время поездки. На фото олимпийская чемпионка по художественной гимнастике позировала в ярком топе и лосинах, в очередной раз блеснув своей точеной фигурой.

«Африканские приключения. Кто смотрел серию? Как вам?», — подписала фото Севастьянова.

Напомним, недавно Каролина Севастьянова отметила свой день рождения. Ей исполнилось 27 лет. по этому случаю она показала редкий снимком своего возлюбленного, бизнесмена по имени Александр.

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