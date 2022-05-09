«Она не в моем вкусе»: мачеха Родиона Газманова хотела женить его на Ольге Бузовой

Сын исполнителя Олега Газманова – Родион Газманов – заявил, что у него была возможность поухаживать за Ольгой Бузовой. Но артист не стал.

Когда Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном, Родион Газманов поддержал исполнительницу в социальных сетях. Мачеха знаменитости Марина Газманова предложила исполнителю обратить внимание на артистку. Ольга трудолюбивая и знаменитая. Марине Газмановой показалось, что Ольга Бузова станет достойной кандидаткой на роль жены ее пасынка.

«Я бесконечно уважаю ее за работоспособность. Но… сразу скажу, она не в моем вкусе. Хотя я восхищаюсь ей», — ответил Газманов мачехе.

К слову, Родион Газманов в свои 40 все еще один. Артист не связывал себя узами брака. Хотя и собирался делать предложение.

«У меня был период, когда наготове лежало кольцо, но не сложилось. Не заслужила!», – с улыбкой на лице резюмировал артист во время беседы с starhit.ru.

Напомним, ранее Родион Газманов принял участие в ток-шоу «Давай поженимся!». Знаменитость пошел на программу ради забавы.

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