Чтобы ассимилироваться? Сбежавшая в Париж Рената Литвинова начала учить французский

Сбежавшая во Францию Рената Литвинова уже третий месяц живет на чужбине. Все это время она периодически обращается к своей публике в соцсетях, успела признаться, что соскучилась по России, но намерена ли возвращаться, не признается.

Судя по всему, Литвинова в Париже надолго. Потому что решила выучить французский язык. Об этом звезда театра и кино рассказала подписчикам в Telegram.

«Интересы читателя и меня в виде писателя могут не совпадать, и приятная случайность, если вдруг совпало! Я к тем, кто со мной здесь, кстати, вот с таким растерянным видом еду с урока французского — начала учить — вспомнила, что все мои уважаемые русские писатели до революции были же франкофонами — даже по-русски — мелодика языка!» — сообщила актриса.

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