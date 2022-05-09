Красавица-свекровь с внуком нянчится: Арзамасова показала, как выглядит мама Авербуха

Минувшие выходные Елизавета Арзамасова провела в компании родных и близких. Вместе с мамой и свекровью актриса отправилась гулять, прихватив сынишку Леву. И обе бабушки просто не выпускали из рук внука, нянчась с ним на протяжении вечера.

Трогательные моменты общения сына с бабушками Арзамасова засняла на память. На кадрах видно не только маму актрисы, но и ее свекровь, маму Ильи Авербуха Юлию Марковну, расположившуюся справа. Она заботливо поправляла малышку носочки и буквально светилась от радости.

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