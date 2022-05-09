Навели красоту: Макеева показала, как с мужем и пасынком побывала в салоне

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Актриса и бизнесмен стали супругами 7 мая 2021 года. Для звезды театра этот брак стал четвертым, а для предпринимателя – вторым. В первом союзе со Светланой Мальковой у него родились четверо детей, старший из которых – 17-летний Андрей уже более года живет с отцом и мачехой в Москве.

Накануне вся семья побывала в салоне красоты, о чем актриса сообщила в своем микроблоге. Макеева запечатлела набор стандартных процедур – от собственного маникюра до стрижки Андрея.

Напомним, ранее Роман Мальков заявлял, что бывшая жена не позволяет ему общаться с младшими детьми. Тем временем Светлана Малькова призналась, что в США живет на ферме.

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