Дело было на берегу: Валя Карнавал блеснула пышными формами в откровенном декольте

Певица и тиктокерша Валя Карнавал улетела на Мальдивы, где отдыхает вместе со своим бойфрендом Сашей Стоуном. Накануне они устроили романтический ужин на побережье океана в сумерках, и красотка нарядилась в соответствующий прикид.

Для свидания Карнавал выбрала сарафан на тонких лямках. Откровенное декольте подчеркнуло пышные формы звезды, она с удовольствием позировала возлюбленному для памятных фото.

Вместе Карнавал и Стоун отметили свою помолвку – бойфренд сделал ей предложение. Познакомились они, напомним, в экстремальных обстоятельствах – пара участвовала в шоу «Звезды в Африке», съемки которой состоялись осенью прошлого года, а премьера на ТНТ состоялась в феврале 2022 года. За развитием отношений Вали и Саши наблюдала вся страна.

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