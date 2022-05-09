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Мастер-класс от внука Пугачевой: Дени Байсаров стал продавать свои курсы

Средний наследник Кристины Орбакайте занялся инфобизнесом.

Мастер-класс от внука Пугачевой: Дени Байсаров стал продавать свои курсы
Дени Байсаров и Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Чеченский внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров анонсировал проведение мастер-классов по живописи. Предприимчивый звездный наследник отточил навык преподавания сначала онлайн и бесплатно, а теперь хочет провести серию мероприятий, о которых рассказал в микроблоге.

«Мы предоставим вам все, что нужно для создания экспрессивной Арт работы! Краски, разбавители, мастихины, кисти, палитры, холсты, текстурную пасту, скотч, карандаши и разные другие специальные материалы», — обещает Байсаров участникам.

Внук Пугачевой давно занимается творчеством, ранее он выступал организатором тусовок в Москве. Теперь решил совместить оба навыка. О стоимости мастер-классов он умолчал, объявив ограниченное количество мест.

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