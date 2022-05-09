«Сумасшедший ревнивец»: бывшая возлюбленная Джонни Деппа рассказала, каким актер бывает в отношениях на самом деле

Звезда фильма «Грязные танцы» Дженнифер Грей призналась, что в свое время не смогла теперь скверный характер артиста.

Бывшая возлюбленная исполнителя главной роли в фильме «Ромовый дневник» Джонни Деппа поделилась своими наблюдениями за актером в отношениях. Дженнифер Грей успела стать одной из избранниц того, кто не один месяц судится с актрисой Эмбер Херд.

Дженнифер Грей отметила, что Джонни Депп показал себя в отношениях как «сумасшедший ревнивец» и «параноик». К слову, актриса не разделяет ни сторону Джонни Деппа, ни сторону Эмбер Херд в судебных разбирательствах артистов. При этом она говорит, что Джонни Депп был неидеальным бойфрендом.

«Я думаю, что это грустно, и я хочу, чтобы процесс поскорее закончился. Желаю всем добра», – резюмировала актриса в телешоу Entertainment Tonight.

Напомним, ранее Джннифер Грей рассказала о съемках в культовом фильме «Грязные танцы». Оказалось, знаменитость не хотела участвовать в одном проекте с Патриком Суэйзи. Артистка видела, каким самовлюбленным эгоистом предстал перед всей съемочной группой актер. И поэтому Дженнифер не сразу подружилась с напарником.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.