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«Вот это ее мужу повезет!»: Каролина Севастьянова сразила всех в Африке, показав шпагат вверх ногами

Гимнастка устроила олимпийскую зарядку.

«Вот это ее мужу повезет!»: Каролина Севастьянова сразила всех в Африке, показав шпагат вверх ногами
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Шоу «Звезды в Африке» продолжается на ТНТ, и Каролина Севастьянова вошла в пятерку претендентов на победу, хотя гимнастку считают слабым игроком. В новом выпуске испытание на вылет проходили Вячеслав Чепурченко и Олег Верещагин, и перед их схваткой чемпионка решила взбодрить всех олимпийской зарядкой.

Разминка выдалась сложной для всех, потому что пластичность гимнастки оказалась недосягаемой. Девушка не только показала общеукрепляющие упражнения, но и блеснула растяжкой в шпагате. Она встала на руки и раскинула ноги в оверсплите, оказавшись вниз головой.

Каролина Севастьянова показала шпагат в Африке. Кадр из шоу «Звезды в Африке»

«Вот это растяжка! Вот это ее мужу повезет! Ну серьезно, если бы я так умела, знаете, мальчики, в очередь!» — не сдержала восторгов после увиденного Аня Покров. Все остальные тоже были сражены гибкостью гимнастки и сделали ей кучу комплиментов.

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