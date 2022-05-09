Новости шоу-бизнеса: нерадужное будущее Хаматовой, Запашный прошелся по Сердючке, Садальский раскритиковал «Сегодня вечером» с Цискаридзе

Об этих и других новости из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне стало известно, какое будущее ждет Чулпан Хаматову в Латвии. Тем временем Ольга Кормухина раскритиковала Ксению Собчак, а Станислав Садальский — программу «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе. Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Нерадужное будущее Чулпан Хаматовой

Пару месяцев назад актриса Чулпан Хаматова перебралась в Латвию. Недавно она вошла в труппу Нового Рижского театра. Кроме того, решила вести онлайн-уроки актерского мастерства. Дрессировщик Эдгард Запашный считает, что на такой шаг Чулпан пошла потому, что у нее попросту не хватает денег.

«Звезды, которые позволили себе уехать за границу и оттуда теперь поливают нашу страну грязью, обрекают себя на работу за гроши», — высказался Запашный.

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Ольга Кормухина осадила Ксению Собчак

На днях Ксения Собчак представила новый выпуск своей авторской программы. Ее героем стал театральный режиссер, экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков. Во время беседы телезвезда пренебрегала правила этикета и разговаривала с оппонентом на «ты», даже несмотря на солидную разницу в возрасте. Такое поведение вывело из себя певицу Ольгу Кормхину.

«Фи, Ксения! Какой моветон! Тыкать человеку много старше тебя — это круто?» — написала Кормухина.

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Станислав Садальский раскритиковал программу «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе

В минувшую субботу в эфир Первого канала вышла программа «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе в роли ведущего. Стас Садальский привел рейтинги программы и дал понять, что ожидал подобную картину.

«Сегодня вечером» и с Максом была плоха, а с Максимычем стала еще хуже. Ну, а Малахов — искусство проверено», — отметил Стас Садальский.

Эдгард Запашный прошелся по Верке Сердючке

Накануне дрессировщик Эдгард Запашный высказал свое мнение об уехавших звездах. Артист считает, что в скором времени все вернутся. При этом, по словам знаменитости, публика их простит.

«В свое время мы когда-то простили и позволили вернуться на российский рынок Верке Сердючке. А я считаю, что это неправильно», — отметил Запашный.

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Агата Муцениеце показала своего спутника

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце скрывала личную жизнь. Но накануне она показала селфи в кафе с молодым парнем. Выяснилось, что им оказался 20-летний актер Эльшан Алескеров. Пока неизвестно, что их связывает.

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