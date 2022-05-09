Просто по имени: Кейт Миддлтон и принц Уильям огорошили королеву своим решением

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили тур по странам Карибского моря. Вернувшись герцоги Кембриджские отметили, что поездка была бы интереснее, если бы не королевские протоколы и весь монарший церемониал.

После этого Кейт и Уильям задумались над тем, чтобы отказаться от королевских титулов. Информацию подтвердил источник, находящийся при дворе. Супруги не против, чтобы к ним обращались просто по именам. Об этом пишет The Sun.

Напомним, в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США.

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