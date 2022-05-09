Страстная парочка: Рудова утонула в объятиях Нагиева после съемок

Наталья Рудова объявила своим фанатам о том, что съемки сериала « В активном поиске-2» завершены. Партнером эффектной блондинки на съемочной площадке был Дмитрий Нагиев, о котором актриса отзывалась как о чутком и внимательном коллеге.

В своем телеграм-канале Наталья поделилась кадром, на котором позировала в объятиях Дмитрия.

«Завершились мои съемки в сериале «В активном поиске-2». Спасибо всем причастным. Только вперед!» — подписала фото Рудова.

Напомним, ранее Наталья Рудова рассказывала фанатам о своем загруженном графике. Актриса посетовала на то, что ближайший отпуск она может себе устроить только перед новым годом.

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