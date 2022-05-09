«Идеально»: Манукян показал, как проводит отпуск с тайной возлюбленной

После расставания с Ольгой Бузовой, которое случилось в январе прошлого года, Дава долго хранил личную жизнь в секрете. И только недавно блогер признался, что его сердце вновь занято. Правда, имя возлюбленной он озвучивать пока не хочет. Говорит, что такой хайп ему не нужен.

Накануне Манукян отвез новую избранницу на курорт. В своей соцсети он показал кадры с отдыха и даже засветил руку девушки, но лицо ее пока не показывает.

«Идеально», — подписал кадры Дава, добавив эмодзи в виде сердечка.

Напомним, роман Давы и Ольги Бузовой продлился почти два года. известно, что после трех месяцев отношений блогер делал поющей ведущей предложение руки и сердца, но до ЗАГСа пара так и не дошла.

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