«Умные люди полны сомнений»: Бородина предалась философским мыслям, похваставшись букетом цветов

После развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина предпочитает не говорить о личной жизни, но периодически подогревает интерес фолловеров, публикуя букеты цветов. Фанаты предполагают, что телезвезда счастлива в новых отношениях, но все карты пока не раскрывает.

На этот раз Ксения поделилась с подписчиками снимком, на котором позировал с букетом роз. При этом она неожиданно предалась философским мыслям.

«Сложность этого мира в том, что умные люди полны сомнений, а дураки полны уверенности в себе», — написала Бородина.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в августе прошлого года после шести лет брака. В том союзе у знаменитостей родилась дочь Теона, которой в этом году исполнится семь лет.

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