Съемки завершились: Рудова показала, что скрывала от Нагиева под мини-платьем с корсетом

2022-й у актрисы Натальи Рудовой выдается весьма насыщенным. Недавно 38-летняя блондинка сетовала на то, что с таким загруженным графиком ближайший отпуск ей светит только ближе к новому году.

В своем телеграм-канале Наталья поделилась кадром со съемок сериала, в котором ей посчастливилось работать в компании Дмитрия Нагиева. Актриса сделала селфи, засветив декольте в мини-платье из латекса.

«Завершились мои съемки в сериале «В активном поиске-2». Спасибо всем причастным. Только вперед!» — написала Рудова.

больше по теме «Шок-контент»: Наталья Рудова едва уместила свои прелести в платье из латекса Кадрами звездная блондинка поделилась в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Наталья Рудова рассказывала, что ей комфортно работать с Дмитрием Нагиевым. Популярного актера и телеведущего она назвала профессионалом своего дела.