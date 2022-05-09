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Съемки завершились: Рудова показала, что скрывала от Нагиева под мини-платьем с корсетом

Кадром блондинка поделилась в телеграм-канале.

Съемки завершились: Рудова показала, что скрывала от Нагиева под мини-платьем с корсетом
Наталья Рудова. Фото: соцсети

2022-й у актрисы Натальи Рудовой выдается весьма насыщенным. Недавно 38-летняя блондинка сетовала на то, что с таким загруженным графиком ближайший отпуск ей светит только ближе к новому году.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Фото: t.me/rudovanataloveм

В своем телеграм-канале Наталья поделилась кадром со съемок сериала, в котором ей посчастливилось работать в компании Дмитрия Нагиева. Актриса сделала селфи, засветив декольте в мини-платье из латекса.

«Завершились мои съемки в сериале «В активном поиске-2». Спасибо всем причастным. Только вперед!» — написала Рудова.

Напомним, ранее Наталья Рудова рассказывала, что ей комфортно работать с Дмитрием Нагиевым. Популярного актера и телеведущего она назвала профессионалом своего дела.

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