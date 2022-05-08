На лужайке у дома: Анна Курникова показала, как трое ее детей поздравили Энрике Иглесиаса с днем рождения

Звезда большого тенниса Анна Курникова и певец с мировым именем Энрике Иглесиас вместе уже больше двадцати лет.

У пары трое детей – двойняшкам Николасу и Люси в этом году исполнится пять лет, а дочери Мэри зимой было два года.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас не скрывают своих наследников от поклонников и с самого рождения показывают лица малышей.

Между тем, пара ведет довольно закрытый образ жизни, предпочитая не делиться деталями с поклонниками. Так, до сих пор доподлинно неизвестно, вступили Анна Курникова и Энрике Иглесиас в официальный брак, или нет.

Но, судя по всему, отношения в этой паре прекрасные. В день рождения Энрике Иглесиаса Анна Курникова поделилась в микроблоге теплым семейным снимком.

На нем запечатлено, как дети поздравляют звездного папу с 47-летие. Все происходит на лужайке дома. Анна Курникова держит на руках двойняшек, а младшая дочка сидит на плечах у папы.

«С днем рождения, самый замечательный папа! Мы очень любим тебя», — подписала кадр Анна Курникова.

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