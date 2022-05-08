Молодые и красивые: сын Эммы и Александра Малининых поделился архивным фото родителей

Наследник звездной пары Фрол Малинин в честь Дня матери показал редкий снимок своей семьи.

Восьмого мая в странах Европы и США празднуется День матери. В честь этого праздника зарубежные звезды размещают в микроблогах фотографии своих самых близких людей и говорят им слова любви.

Сын Александра и Эммы Малининых Фрол, который давно живет в Германии, поздравил маму с праздником.

Молодой человек разместил в соцсети архивный семейный снимок, на котором запечатлены его родители, он сам и сестра.

Снимку больше двадцати лет, в кадре Фрол и Устинья Малинины предстали грудными младенцами, а их родители молодыми людьми.

«Поздравляю с Днем матери! Спасибо мама», — подписал кадр Фрол Малинин.

Подписчики наследника известной пары присоединились к поздравлениям. Они признались, что скучают по дружному звездному семейству, которое в последнее время нечасто балует поклонников рассказами о своей жизни.

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