«Трудно подобрать слова утешения»: Стас Садальский сообщил о смерти мамы Ольги Дроздовой

Известная актриса Ольга Дроздова первого апреля отметила свой день рождения. Звезде театра и кино исполнилось 57 лет.

А через месяц с небольшим после торжества случилось скорбное событие. Ольга Дроздова потеряла маму.

О смерти самого близкого актрисе человека в своем телеграм-канале сообщил коллега Ольги Дроздовой Стас Садальский.

«Смерть мамы – это трагическое событие для любого человека. Прощание с мамой – это прощание со своим детством и ребенком в себе. Поэтому, очень трудно подобрать слова утешения для человека, потерявшего мать… Оля, я всем сердцем с тобой», — написал в телеграм-канале Стас Садальский.

Напомним, ранее Стас Садальский высказал свое мнение по поводу программы «Сегодня вечером» Первого канала.

Артист дал понять, что Николай Цискаридзе, который заменил Максима Галкина на передаче, не справился со своей задачей ведущего субботнего шоу.

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