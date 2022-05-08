Две бабушки: Арзамасова подловила, как ее мама и свекровь нянчатся с внуком Левушкой

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Лиза Арзамасова поделилась в телеграм-канале теплым семейным видео.

Она запечатлела трогательный момент общения двух бабушек со своим маленьким внуком Левушкой. Все происходило в кафе.

Две женщины, сидя на диване, с удовольствием нянчатся с малышом пока Лиза Арзамасова снимает видео для подписчиков.

Мама Лизы Арзамасовой и ее свекровь умиляются, играя с малышом. Выглядит все невероятно трогательно.

«У нас тут выход семейный, две бабушки Юли. Мама Илюши Юлия Марковна и мамочка моя – мама Юля. Вот вышли мы в кафешку посидеть, перекусить, поболтать о важном», — сказала в кадре Лиза Арзкамасова.

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа 2021 года. Через несколько дней Левушке исполнится девять месяцев.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.