«Еще бессмысленнее, чем предыдущие»: Тина Канделаки прокомментировала новые санкции США против российских каналов

Известная медиа-менеджер Тина Канделаки отреагировала но введенные ограничительные меры против Первого канала, «России 1» и НТВ.

Телеведущая, продюсер и медиа-менеджер Тина Канделаки в своем телеграм-канале высказалась о новых санкциях США.

По мнению Тины Канделаки, каждые новые ограничительные меры, которые вводит Америка против России, еще бессмысленнее, чем предыдущие. Вероятно, это санкции ради санкций.

«Господи, что они там запрещают? Кино, как давали, так и даем. Оборудование их на фиг не надо. Ну и руководители этих каналов не то, чтобы в Америку планировали лететь на каникулы. Каждые новые санкции еще бессмысленнее, чем предыдущие», — прокомментировала Тина Канделаки.

Напомним, о новом пакете санкций США в отношении России стало известно под занавес этого воскресенья, 8 мая.

Америка ввела ограничения против российских телевизионных каналов – Первого канала, «Россия 1» и НТВ.

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