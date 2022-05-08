«Никогда не думала, что разведусь»: Юлия Салибекова переживает из-за расставания с Тиграном

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова находится в стадии бракоразводного процесса с мужем Тиграном Салибековым.

Пара прожила в браке десять лет, за это время родились трое сыновей Салибековых. Но Юлию Салибекову, ставшую инициатором развода, ничто не смогло остановить.

Она призналась, что за десять лет устала от инфантильности Тиграна, его нежелания зарабатывать деньги, жестких методов воспитания мальчиков, неуважения к себе родителей мужа.

Между тем, в микроблоге Юлия Салибекова дала понять, что все происходящее сейчас является для нее полной неожиданностью.

«Какая жизнь наша непредсказуемая. Никогда не думала, что буду рыжей, никогда не думала, что спустя 10 лет брака разведусь, к тому же так громко и скандально. Но по- другому не получилось, поэтому принимаю все с благодарностью, чего и вам желаю», — написала Юлия Салибекова.

Напомним, Тигран Салибеков некоторое время назад вернулся на «Дом-2», чтобы попытаться найти новую любовь и начать все сначала.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.