Фото с близким другом: пропавший на два с лишним месяца из соцсетей муж Брежневой Меладзе вышел на связь

Певица Вера Брежнева на фоне происходящих в мире событий продолжает активно вести свой микроблог. Звезда рассказывает, где она находится и чем занимается все эти два с лишним месяца.

А вот супруг Веры Брежневой, известный музыкант и продюсер Константин Меладзе предпочел залечь на дно. В его микроблоге с конца зимы не было ни одного поста. Знаменитость не давал ничего знать о себе.

И только в восьмой день мая Константин Меладзе впервые за долгое время сделал публикацию на своей странице в соцсети.

Продюсер поделился совместным снимком со своим другом, известным режиссером Валерием Тодоровским.

В канун Дня победы знаменитость отмечает день рождения, ему исполнилось шестьдесят лет. Об этом под снимком и сообщил Константин Меладзе.

«Мой друг Валера Тодоровский. Сегодня ему 60», — лаконично оповестил аудиторию Константин Меладзе.

Возможность комментировать эту публикацию Меладзе отключил.

Напомним, Валерий Тодоровский зимой этого года овдовел. 10 февраля умерла его жена, актриса Евгения Брик.

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