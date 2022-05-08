«Согласились наобум»: беременная Монеточка рассказала, как она оказалась в Литве

После начала известных событий 2022 года беременная певица Лиза Монеточка вместе со своим мужем перебралась в Литву. Теперь она дает концерты за границей, чтобы поддержать беженцев.

В Вильнюсе 23-летнюю звезду нашла Ирина Шихман, чтобы записать с ней интервью. Во время откровенного разговора Монеточка (она же Елизавета Гырдымова), рассказала, почему именно в Литве осела ее готовящаяся к пополнению семья.

«У нас не было времени выбирать. Мы просто узнавали у наших друзей и знакомых кто где… — рассказала певица в YouTube-шоу «А поговорить?». — И одни из наших друзей предложили помощь, что можно попасть сюда. И мы согласились, потому что мы ничего тогда не знали про Литву. Это для нас какое-то новое место, мы просто согласились наобум».

Монеточка и ее муж-музыкант Виктор Исаев признались, что никогда до этого не были в Литве. К счастью, они не столкнулись там с яркими проявлениями русофобии, хотя пока что общались, в основном, с людьми, организующими концерты.

«Конечно, у меня очень снизились требования к моему будущему. Если раньше я в Москве очень тщательно выбирала больницу, выбирала доктора, чтобы на родах обязательно присутствовала доула… То сейчас мне главное, чтобы на родах присутствовал хотя бы один акушер, а где это будет происходить, в какой стране – уже на втором месте», — призналась певица.

Напомним, в начале 2022 года музыкальная семья собралась продавать свою новую квартиру в Москве, потому что журналисты рассекретили ее местоположение, и «в гости» к Монеточке сразу же повалили ее поклонники.

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