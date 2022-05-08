«Пил спирт и никогда ничего не рассказывал»: Лариса Гузеева показала молодого и красивого деда-фронтовика

В ближайший понедельник в нашей стране большой праздник – День победы.

В эту дату и немного заранее по сложившейся традиции звезды делятся снимками своих героических предков, рассказывают о их подвигах и мирной жизни.

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева отдала дань памяти своему родному деду, прошедшему всю войну. В микроблоге звезда поделилась снимком, на котором ее близкий человек запечатлен в молодости.

«Мой дед Андрей. Прошел всю войну. Когда вернулся, моя семилетняя мамочка подумала, что это дед. Старый, обросший, весь в морщинах. Ему было 26 лет. Работал врачом-ветеринаром. Пил спирт и никогда ничего не рассказывал. Умер рано», — рассказала под фото Лариса Гузеева.

Подписчики звезды поблагодарили ее за память о дедушке и признались, что он был настоящим красавцем.

«А глаза какие красивые у деда Андрея. Царствие небесное», «У меня дедушка погиб в 26 лет, четверо деток осталось. Как мне жалко его! Навсегда остался молодым!», «Да, многие прошедшие войну мало рассказывают. Только слезы текут», «Очень красивый мужчина, еще и герой! Светлая память и низкий поклон», — высказались в Сети.

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