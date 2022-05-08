Суд уже в мае: Алена Ашмарина из «Дома-2» намерена лишить Илью Григоренко родительских прав

Бывшая участница «Дома-2», а ныне бизнесвумен Алена Ашмарина одна воспитывает четверых дочерей.
Старшая дочка Патрисия появилась на свет в первом браке Алены, вторую – Алису – она родила от отношений с экс-участником «Дома-2» Ильей Григоренко.
А отец годовалых дочерей-двойняшек Ашмариной Авроры и Арианы исчез, когда узнал, что Алена беременна.
Папы наследниц Алены Ашмариной детьми не интересуются и не помогают ей материально. Одного из мужчин, а именно, Илью Григоренко, Алена Ашмарина решила сурова наказать.
В микроблоге она сообщила, что подала иск в суд на лишении папы Алисы родительских прав на дочь.
«Илья хочет забрать Алису в Питер. Что? Представьте мое состояние… Дело в том, что на протяжении двух лет я готовилась к тому, чтобы лишить Илью родительских прав… В этом месяце по стечению обстоятельств состоится суд, на котором его лишат прав», — поделилась Алена Ашмарина.
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