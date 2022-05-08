«Дело нехитрое»: певица Монеточка подтвердила свою беременность

Для молодой артистки это будет первый ребенок.

Певица Монеточка официально подтвердила слухи о своей беременности. Молодая артистка ждет девочку.

«Мы долго к этому готовились. Тогда как раз подходил к концу коронавирус, эта волна постепенно спадала, и мы подумали, что сейчас самое время, обратились к врачу, провели всю необходимую подготовку, пропили оба полагающийся курс витаминов. А там уже, знаешь, дело нехитрое. И теперь я беременная даю свои благотворительные концерты», — рассказала 23-летняя звезда в Ирине Шихман в YouTube-шоу «А поговорить?».

Монеточка призналась в беременности на шестом месяце. Она добавила, что ее собственная мама говорит, что дочка не похожа на других беременных. Мол, обычно девушки в положении становятся мягкими, а Лиза (Гырдымова – настоящее имя артистки), наоборот, какая-то «острая, прямолинейная и грубоватая».

больше по теме Стас Костюшкин выиграл в суде у Лизы Монеточки полмиллиона рублей Кроме того, певица должна будет возместить коллеге все судебные расходы.

Певица добавила, что раньше очень дотошно планировала свои роды в Москве, но в свете нынешних политических событий она пока не уверена, в какой стране будет рожать. Деньги на радостное событие девушка уже отложила.

Напомним, с конца 2020 года Монеточка замужем за своим саунд-продюсером Виктором Исаевым.

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