«Каждый должен заниматься своим делом»: юрист Алишера Моргенштерна объяснил, почему ему некогда ходить по судам

Артист не видит смысла тратить на это время.

Адвокат Алишера Моргенштерна рассказал, почему артист игнорирует судебные повестки.

Отметим, что Набережночелнинский городской суд отложил на 20 мая рассмотрение дела в отношении Моргенштерна, которого обвиняют в пропаганде запрещенных веществ.

Алишер не явился на слушание в нужный срок.

«Планирует писать музыку, а не ходить по судам», – заявил адвокат Владимир Шавгулидзе в ответ на вопросы об отсутствии шоумена.

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К слову, адвокат Моргенштерна был настроен агрессивно и не хотел говорить, почему Алишер уклоняется от визитов в суд.

«Каждый должен заниматься своим делом. Моргенштерн планирует писать музыку дальше, а не ходить по судам. Он артист и должен заниматься своей деятельностью, а все остальные пусть занимаются своими делами», – отметил Шавгулидзе в беседе с ria.ru.

Напомним, исполнитель Моргенштерн высказался после включения его кандидатуры в список иностранных агентов. Это не сильно расстроило артиста. Алишер подчеркнул, что немногих физических лиц добавляют в этот список. Поэтому знаменитость даже гордится, что снова выделился из толпы.

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