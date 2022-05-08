«Он копирует»: Филипп Киркоров показал, что не разбирается в брендовых вещах

Исполнителя Филиппа Киркорова уличили в подражании артисту Фаринелли.

Также некоторые коллеги заметили, что на юбилее Киркоров не отличил оригинал брендовой сумки от поддели. И теперь знаменитость будет ходить с репликой.

«Он копирует великого итальянского певца Фаринелли. Именно в этом образе он в свое время выходил на подмостки театров французского двора. Поэтому здесь определенного рода копия, а не оригинал. Не думаю, что на нем настоящие бриллианты и изумруды: такие растраты и Филиппу Бедросовичу не под силу. Но стразы от Swarovski однозначно настоящие. Образ создавался не день и не два, скорее всего, уходило несколько месяцев. Порядка 500 тысяч рублей на него было потрачено», — заявила культуролог моды Надя Иванова в беседе с Day.ru.

Также Станиславом Садальским было выдвинутом предположение, что Филиппу Киркорову подарили реплику известного бренда. А он и не заметил подставы.

Напомним, ранее Филипп Киркоров объяснил, почему записал дуэт с Анной Асти.

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