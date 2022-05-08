«Лучше быть одной»: Анна Старшенбаум заявила, что счастлива без романов

Актриса Анна Старшенбаум заявила, что устала от отношений и романов. Знаменитость наслаждается отсутствием партнера.

По совам Старшенбаум, свободная женщина может отдохнуть после работы. А вот той, у кого есть бойфренд или муж, придется работать еще и дома.

«Любовь наполняет жизнь особым смыслом. Без нее так странно. С каждым годом все страннее и страннее. С одной стороны, хочется и отношений, и любви. А с другой – это же постоянная работа. На работе – работа по профессии. Дома – работа быть женщиной. А отдыхать когда? Может, и лучше быть одной. Так, хоть дома можно полностью расслабиться», – призналась Анна.

Со своим мужем Алексеем Бардуковым актриса разошлась. Но они общаются ради сына.

«Залог счастливого детства — когда мама и папа тебя любят и уважают. Родителям не обязательно спать вместе, чтобы продолжать дружить, общаться и заботиться о ребенке. И я, хоть убей, не понимаю, как это может сказаться на его психике», — отметила в своих социальных сетях артистка.

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