«Усадебное настроение»: Арзамасова предстала в «дворянском» доме мамы в платье с рукавами-буфами

Актриса очень дружна со своей родительницей Юлией Арзамасовой.

Елизавета Арзамасова не раз говорила, что расцвету своей карьеры обязана маме – Юлии Арзамасовой. Она в 4 года прислушалась в просьбе дочки и записала ее в театральный кружок при ГИТИСе, а потом разместила резюме наследницы на актерском сайте. Благодаря этому юную артистку заметили, и она стала популярной еще в детстве.

Юлия Арзамасова и сейчас помогает своей дочери в ее карьере, ездит с ней в командировки, курирует ее рабочий график. В то же время не забывает про свой основной вид деятельности, занимаясь иностранными переводами.

Елизавета Арзамасова очень близка с родительницей и частенько наведывается к ней домой, наслаждаясь особой, практически дворянской атмосферой с ретро-обстановкой и антуражем.

В платье с рукавами-буфами, подчеркнутой талией и пышной юбкой она запечатлелась за чаепитием в родительских стенах.

«В гостях у мамы рождается усадебное настроение. Время останавливается. Эпохи переплетаются», — подписала Арзамасова обнародованный в Сети кадр.

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