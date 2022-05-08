«Боже, какой кулечек милый!»: Фриске растрогала снимком дочки в день ее рождения

Сестра Жанны Фриске Наталья обнародовала в день рождения дочки Луны трогательный снимок малышки. Она с нежностью целует кроху в глаза, любуясь ее личиком.

«Боже, какой кулечек милый!», «Как это трогательно», «Какое это счастье — иметь детей!» — прокомментировали кадр фолловеры.

«Доченька, сегодня тебе уже месяц, так быстро время летит. Я тебя поздравляю с этой важной датой. На этом фото тебе всего неделя. Твой первый месяц выпал на прекрасный праздник – Международный день матери. Я теперь мама, а ты мой главный подарок. Люблю тебя больше жизни, а ты мой маленький цветочек», — написала в соцсетях Наталья Фриске.

Напомним, сестра Жанны Фриске родила дочку Луну весом 4 кг 407 г при росте 58 см. Наталья приняла решение воспитывать наследницу одна, хотя папа у малышки есть — Александр Титов, работает парикмахером. Сейчас они в ссоре.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.