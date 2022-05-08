Как это трогательно! Прилучный запечатлел детей от Муцениеце, молящихся в храме перед иконами

Перед Днем Победы экс-муж Агаты Муцениеце подумал о душе и мире.

Агата Муцениеце накануне засветилась с молодым актером в кафе. Артистка не пояснила публике, что это значит, но поделилась фотографией визита в социальных сетях.

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Между тем ее бывший муж Павел Прилучный взял в это время детей к себе и сводил их в храм. Судя по всему, артист и его наследники решили помолиться о мире.

«С праздником! Дай бог всем здоровья и любви!» — пожелал своим подписчикам в телеграме актер.

Мия и Тимоша на обнародованном «мажором» фото трогательно молились напротив икон. Дочка Павла Прилучного, как требуют православные традиции, покрыла голову платочком, а сын, напротив, был без головного убора.

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