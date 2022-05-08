Советовал Васильев: Жасмин подчеркнула фигуру платьем оттенка индиго с эффектом стройности

Александр Васильев рекомендовал зрительницам присмотреться к моделям с вертикалями.

Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор» не раз давал ценные рекомендации зрительницам, как им выбирать одежду в соответствии с типом внешности.

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Тем, кто хочет выглядеть стройнее, он советовал приобретать наряды с вертикальными линиями. Это может быть ряд пуговиц, расстегнутое пальто, висящий спереди шарф, принт в полоску, различные оторочки и даже швы.

Певица Жасмин частенько использует этот прием в своих нарядах. На съемки праздничного концерта ко Дню Победы «Уроки истории» Первого канала она пришла именно в таком платье – с тесемкой, завязанной спереди в виде банта. Она создавала вытягивающую силуэт линию.

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