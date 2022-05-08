«50 лет со дня свадьбы родителей моего мужа»: Сати Казанова поделилась примером крепких отношений

Исполнительница Сати Казанова рассказала, кто для нее является примером самой крепкой семейной пары.

Оказалось, Сати Казанова без ума от свекрови и свекра.

«Сегодня 50 лет со дня свадьбы родителей моего мужа. В честь этого мой Стефано придумал план путешествия для всей семьи: мы поедем ровно в те места, где бывали мои свекровь и свекр 50 лет назад во время своего свадебного путешествия. Лоренца и Лино – редкий пример настоящей любви, когда двое тотально принимают друг друга, видя в недостатках друг друга уникальность, обращая в шутку то, что могло быть обидным», – рассказала Сати.

«Спасибо им за моего мужа, за ценности, что вложили в него. Бесконечно преклоняюсь. Вот и бы и нам смочь столько прожить в гармонии и продолжить нашу любовь в детях, внуках», – добавила Казанова в личном микроблоге.

Напомним, ранее Сати Казанова рассказала, почему ушла из «Фабрики».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.