«Меня побил Уилл Смит»: Бенедикт Камбербэтч пошутил про пощечину на «Оскаре»

Знаменитый актер был номинирован на золотую статуэтку во второй раз, но снова пролетел мимо.

7 мая популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч появился в качестве ведущего шоу Saturday Night Live и выдал полагающийся для приглашенной звезды приветственный монолог.

45-летний артист напомнил, что недавно вышел его новый фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», а ранее в этом году его номинировали на «Оскар» за главную мужскую роль в картине «Власть пса».

«Я не получил «Оскар»… Меня побил Уилл Смит», — констатировал актер.

После этого зрители в студии засмеялись, и Бенедикт поспешил оправдаться.

«Нет, не физически, не физически!» — отметил он.

Напомним, в 2022 Камбербэтч соперничал за победу в номинации «Лучший актер» с Уиллом Смитом, а также Хавьером Бардемом, Эндрю Гарфилдом и Дензелом Вашингтоном. В итоге заветную статуэтку забрал Смит, но перед этим он оскандалился, выйдя на сцену и залепив пощечину комику Крису Року, который объявлял победителя другой номинации.

Уилл поступил так, чтобы отстоять честь своей жены, в отношении которой юморист позволил себе неосторожную шутку. Но западный кинобизнес не оценил этого мужского поступка и принял ряд санкций в отношении актера сразу после того, как он получил «Оскар».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.