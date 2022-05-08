«У меня теперь есть ребенок»: Клава Кока ошарашила публичным признанием

25-летняя певица Клава Кока замужем не была и, похоже, что под венец идти в ближайшее время не собирается.

Ее не видно в компании молодых людей, да и гастрольный график артистки настолько плотный, что включить в него личную жизнь, наверняка, будет совсем непросто.

Зато звезда каждый год выезжает на Мальдивы и в Эмираты, купила элитную квартиру в Москве и роскошный майбах. Кроме того, обеспечила авто своего папу и регулярно вывозит родственников на курорты, а родную сестру устроила к себе на работу стилистом. Так что игра, видимо, стоит свеч.

И вот в своем телеграме Клава Кока сделала ошеломляющее признание.

«У меня теперь есть ребенок», — написала она.

Однако на фотографии, которая тоже оказалась в ленте канала, Клава Кока обнимала вполне симпатичного малыша, но явно не человеческого ребенка. Как оказалось, куклу подарил певице питерский футбольный клуб.

«Попали в точку!» — похвалила спортсменов Клава.

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